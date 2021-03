Nantes : énormes bouchons après un accident sur le pont de Cheviré

Le périphérique de Nantes était au bord de l'asphyxie mercredi matin à l'heure de pointe en raison d'un accident survenu sur le pont de Cheviré dans le sens intérieur. Sur la voie de gauche, une voiture a heurté le terre-plein central et sur la voie de droite une autre voiture s'est encastrée sous un camion. La circulation y est très difficile et les bouchons s'accumulent. A 8 heures, les services de Nantes métropole estimaient le ralentissement à plus de deux heures et les secours ont mis près d'une demi-heure pour rejoindre les lieux de l'accident.

Tous les axes saturés

Au sud de la Loire, un bouchon s'étirait de Vertou jusqu'au pont de Cheviré et l'échangeur de la route de Pornic et du périphérique était totalement saturé autour de 8 heures. De nombreux automobilistes ont décidé de traverser Nantes par le centre-ville, ce qui occasionne là aussi des difficultés de circulation.