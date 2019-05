Nantes : incident rarissime sur une rame de tramway

Nantes, France

Un tramway est bloqué depuis ce jeudi matin 6 h sur la ligne 1 - la ligne la plus utilisée du réseau des transports en commun de l'agglomération nantaise - entre l'hôpital Bellier et le Boulevard de Doulon à proximité du dépôt. Deux de ses roues ne touchent plus les rails, ce serait dû a une rupture de fixation. Il faut maintenant soulever la rame pour remettre la caisse en place. Ça devrait prendre six à sept heures. Il s'agit d'une vieille rame, 30 ans d'âge, de la marque Alstom.

La CFDT a alerté le CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail). Le syndicat majoritaire à la SEMITAN (Société de transports en commun de l'agglomération nantaise) espère qu'il s'agit d'un cas isolé et dit qu'elle "veillera à ce que toutes les rames Alstom soient vérifiées". Le réseau en compte plusieurs dizaines.

Lors de l'incident il n'y avait personne à bord. La ligne 1 du tram est coupée entre Manufacture et Boulevard de Doulon. Des bus relais sont mis en place.

La direction de la TAN indique que les "causes de l'incident vont être étudiées" et que le retour à la normale sera annoncé via le compte Twitter de la Tan.