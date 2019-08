Nantes : le e-busway transporte ses premiers passagers

Nantes, France

Le e-busway a accueilli ses premiers voyageurs ce mardi entre la cité des congrès et la porte de Vertou. À bord, il y avait des techniciens de la TAN, des élus, des usagers et des curieux. La TAN effectue actuellement une batterie d'essais. Ce véhicule 100% électrique, acheté en Suisse, mesure 24 mètres de long, soit six mètres de plus que l'ancien.

Du wifi et des prises USB à l'intérieur

Ce e-busway, qui peut transporter jusqu'à 150 personnes, propose du wifi et des prises USB. "Le e-busway se recharge sur des bornes pendant le trajet et les passagers ne s'en apercevront même pas" explique Damien Garrigue, monsieur "busway" à Nantes Métropole.

L'intérieur du e-busway © Radio France - Martial Cure

La vitre à l'arrière de l'e-busway © Radio France - Grégory Jullian

Les quatre premiers e-busway entreront en service fin septembre. Les dix-huit autres fin novembre.