Nantes : la chaleur perturbe les transports en commun

Il faisait plus de 40 degrés à l'ombre lundi après-midi à Nantes selon Météo-France et ces températures caniculaires ont un effet sur les tramways et les autobus de la TAN, le réseau des transports en commun de la métropole. Le trafic est perturbé car des rames de tramways et des bus ont dû regagner leur dépôt. Les problèmes techniques se multiplient et ils sont différents en fonction du matériel roulant. Les plus grosses difficultés se concentrent sur la ligne 1 du tramway, les rames les plus anciennes (mises en services il y a plus de 30 ans) souffrent de la chaleur.

A 16 heures, la station Jamet sur la ligne 1 n'était plus desservie.