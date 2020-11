Nantes : la nouvelle gare SNCF ouvre le 20 novembre

La nouvelle gare SNCF de Nantes ouvrira au public le jeudi 20 novembre après plusieurs, il s'agit d'une mezzanine imaginée par l'architecte Rudy Ricciotti et posée 10 mètres au-dessus des rails. Sa livraison a été retardée en raison de la crise sanitaire.

Le bout du tunnel pour la gare SNCF de Nantes ! La grande mezzanine vitrée de 60 mètres de long qui surplombe les rails à 10 mètres de hauteur sera ouverte au public le jeudi 20 novembre. Il s'agit d'un vaste espace de 25 mètres de large dans lequel seront regroupés les services de vente et d'information de la SNCF ainsi que plusieurs boutiques, restaurants et bars. Ce nouveau bâtiment fait le lien entre le parvis nord de la gare et le nouveau quartier Euronantes.

Une ouverture plusieurs fois retardée

L'ouverture initiale était prévue en décembre 2019, mais les travaux ont pris du retard et la crise de la covid-19 est survenue. La livraison a alors été repoussée en juin, puis en septembre pour être finalement fixée au 20 novembre. L'ouverture va se faire en plein confinement et alors que le trafic SNCF a été drastiquement réduit notamment sur le réseau TGV.

La nouvelle gare de Nantes est l'oeuvre de l'architete Rudy Ricciotti qui a imaginé le Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille. Le chantier avait démarré en 2017.