Nantes : la TAN coupera des lignes mercredi soir, lors du match France-Maroc

La TAN a décidé d'activer son dispositif "manifestations", mercredi soir, lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc. Dans un document diffusé en interne et que France Bleu Loire Océan a pu consulter, la direction explique avoir pris cette décision "suite aux mouvements de foules de samedi soir". Les coupures commenceront à 21h30 et se poursuivront jusqu'à la fin du service de nuit.

Le plan de circulation en détails

Dans le détail, la ligne 1 sera coupée entre Gare Maritime et Duchesse Anne. La ligne 2 s'arrêtera à à la station 50 otages et il n'y aura pas de service sur la ligne 2 Sud. Idem, le trafic sur la ligne 3 sera interrompu entre Bretagne et Hôtel Dieu. En ce qui concerne les Chronobus, le C1 ne circulera pas entre Foch et Copernic, le C2 verra son terminus avancé à Talensac. Quant au C3, il sera coupé entre Copernic et Gare Sud et sera dévié à Malakoff. La ligne C6, sera elle coupée entre Foch et Delorme.