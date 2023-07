Nantes : la tour de la gare en chantier pendant trois ans

La gare SNCF de Nantes poursuit sa transformation. Après la mezzanine et le parvis , c'est la tour qui va se refaire une beauté. Des travaux préparatoires ont déjà commencé mais le gros du chantier de ce projet baptisé Naow , débutera le mardi 11 juillet et il va durer trois ans. L'immeuble d'une trentaine de mètres de hauteur abrite la direction régionale de la SNCF. Il a été construit à la fin des années 60, il va être entièrement transformé, modernisé et agrandi. A terme, la tour offrira 1000 mètres carrés de bureaux et 8000 mètres carrés d'espace de coworking.

ⓘ Publicité

Trois ans de travaux pour moderniser et réaménager la tour de la gare de Nantes - Jean-François Pappola

Pendant la durée des travaux, des palissades seront installées autour de l'immeuble, le porche qui donne accès aux voies 52 à 55 sera fermé.