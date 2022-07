Nantes : le boulevard Ernest Dalby bientôt en sens unique

Le Conseil métropolitain de Nantes a voté jeudi la mise en place d'un sens unique sur le boulevard Dalby. Ce projet s'inscrit dans celui, plus vaste, de la construction d'une piste cyclable reliant la gare et le secteur Bottière-Chénaie. Habitants et commerçants s'inquiètent.

A l'heure actuelle, le boulevard Ernest Dalby est très emprunté mais peu aimé des usagers : les trottoirs y sont étroits, les places de stationnement de chaque côté réduisent la voie et empêchent les vélos d'y circuler car il n'y a pas de piste cyclable. Et dans les cas où l'axe est dégagé, la limitation de vitesse de 30km/h n'est que rarement respectée.

Le Conseil métropolitain cherche donc à modifier la configuration des lieux, notamment en y incluant un projet de piste cyclable reliant la gare de Nantes au secteur Bottière-Chénaie. La piste ferait 3,5 km de long, dont 1km sur le boulevard Ernest Dalby. La décision, pourtant, ne fait pas l'unanimité.

Les commerçants inquiets

Dans l'ensemble, les commerçants ne sont pas opposés à la mise en place d'une piste cyclable, ni même d'un sens unique : "Les gens viennent chez moi boire de l'alcool, alors je suis content s'ils ne prennent pas la voiture ensuite", plaisante même Joseph, gérant du bar Le Printemps sur l'axe.

Cependant, il craint que les habitants et les commerçants ne soient pas consultés. Il est notamment inquiet pour sa terrasse, actuellement sur une place de stationnement, et qui pourrait être supprimée pour construire la piste cyclable. Sans parler des travaux, qui devraient durer deux ans et perturber la circulation et l'ambiance du quartier. "Il faut y réfléchir, la construction d'une piste cyclable risque de faire augmenter les loyers. Mais on est un quartier populaire, ici. On n'a pas envie de devenir une extension du centre-ville", conclut Joseph.

La métropole ouverte au dialogue

La suppression éventuelle des places de stationnement poserait également problème pour les livraisons : "Ça pose plein de questions. Aujourd'hui, quand un camion vient livrer, il bloque une voie. Donc ça veut dire que les voitures passent sur l'autre voie. Evidemment, ça parait difficile de bloquer complètement l'axe. Donc quelles solutions on va trouver pour ce type de problème ?" demande Arnaud Tostivint, le président de l'association des commerçants du boulevard.

Il a été invité vendredi 24 juin pour discuter du projet : "Il y a une volonté affichée de dialoguer, pour essayer de trouver les solutions les meilleures et prendre en compte les contraintes. Maintenant, on est évidement très en attente, sachant de l'impact sera de toute façon très important", poursuit le président.

Pour l'instant, les détails de ces aménagements n'ont pas encore dévoilés. Le sens de la rue n'est pas encore connu, bien que le scénario penche pour une circulation dans le sens sortant. Une communication sera mise en place fin 2022 - début 2023 "avec un plan de circulation et des explications sur le futur fonctionnement du quartier" selon Nantes Métropole.