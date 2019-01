Nantes : à mi-parcours, le chantier de la gare avance bien

Les travaux de modernisation de la gare de Nantes avancent bien. On est à la moitié du chantier et l'ouvrage est dans les clous du calendrier. La mezzanine est pratiquement terminée côté Nord et la "boîte", l'ensemble de la nouvelle gare, sera terminée en juin. Les 18 piles ont toutes été coulées, sont termineront d'être dressées au niveau des voies le mois prochain. On pourra bientôt marcher le long des 160 mètres de cette "rue suspendue" de 25 mètres de large et cinq de haut, tout ça à dix mètres au dessus des voies.

Des commerces et une vue à 360 degrés

La colonne vertébrale de la nouvelle gare est bien visible maintenant, en tout cas côté gare Nord, avec au rez de chaussée un grand hall qui abrite trois escalators, deux escaliers et à l'étage, la fameuse mezzanine qui se dessine : les premières ombrières en forme de dentelle sont posées, même chose pour les vitres et la structure opalescente qui laisse passer la lumière est terminée. La première cage d'ascenseur est posée pour descendre sur le quai B.

Les "arbres blancs" qui prolongent les piles sont en cours d'assemblage. © Radio France - Soizic Bour

Le même ouvrage sera réalisé côté gare Sud, et en juin prochain on pourra relier les deux extrémités à pieds. Les "arbres blancs" qui prolongent les 18 piles, sont en cours d'assemblage. De là haut, le voyageur pourra observer la ville et se repérer grâce au monument dans une vue à 360 degrés. Ensuite il restera à finaliser tout l'intérieur, les 17 commerces qu'accueillera la nouvelle gare, la pose du mobilier, de l'information voyageurs et la signalétique. 40 à 60 personnes se relaient jour et nuit sur le chantier, qui fonctionne cinq jours sur sept et a coûté 132 millions d'euros dont 43 financés par la métropole de Nantes.

La partie Sud de la mezzanine sera achevée en juin prochain. © Radio France - Soizic Bour

Prouesse technique

La circulation des trains n'a pas été interrompue, ce qui complexifie un peu le chantier : "Il ne faut pas oublier que l'ouvrage a des dimensions impressionnantes, il fait 4 000 mètres carrés et culmine à dix mètres de haut, c'est déjà, en soi, une prouesse technique", explique Yann Sauret, le directeur du projet. "Ajoutez à cela le fait qu'on fasse circuler l'ensemble des trains en gare de Nantes et qu'à chaque fois qu'on doit intervenir dans ce faisceau il faut couper les circulations ferroviaires, l'alimentation caténaire donc on ne peut travailler que la nuit", ajoute-t-il.

Il faut donc gérer ce chantier ambitieux, la circulation des trains et l'accès aux services pour nos clients. C'est un équilibre fragile mais qui tient jusque là, on est en ligne avec le calendrier et le budget de l'opération

Yann Sauret, directeur du projet

Les prévisions de trafic pour la gare de Nantes tablent sur 25 millions de voyageurs en 2030, soit le double de la fréquentation actuelle. L'inauguration officielle de la gare aura lieu le 20 décembre 2019, une zone seulement de la mezzanine sera ouverte pour que les voyageurs puissent la découvrir.