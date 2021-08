Nantes : le chantier du tramway à Commerce bientôt terminé, vers une station plus accueillante

Coupée depuis la mi-juin, la ligne 1 du tramway nantais entre Bouffay et François Mitterrand rouvrira le 31 août. Depuis 10 semaines, d'importants travaux de rénovation ont été effectués sur ce tronçon vieux de plus de 35 ans et une station plus grande et fonctionnelle a été aménagée à Commerce.

Les tractopelles sont toujours en action et plusieurs palettes pleines de pavés et autres tuyaux toujours emballées. Malgré les apparences, le chantier commencé à la mi-juin à proximité de la station de tramway Commerce, à Nantes, est entré dans sa phase finale. Après avoir subi d'importants travaux de rénovation et de modernisation, la ligne 1 entre Bouffay et François Mitterrand, le terminus, rouvrira au public, le 31 août prochain.

L'arrêt Commerce métamorphosé

Peu chaleureuse et régulièrement encombrée pour ne pas dire saturée aux heures de pointes, la station Commerce avait besoin d'un gros rafraîchissement pour répondre, notamment, à une fréquentation en perpétuelle hausse. "On a transformé et réaménagé la station avec des quais plus longs qui pourront en accueillir deux rames de tramway côte à côte, de grande longueur, énumère Guillaume Le Denmat, responsable à la direction des déplacements de Nantes Métropole. Il y aura également de nouveaux abris pour passagers." En plus d'être plus efficace pour protéger les usagers de la pluie, ces aubettes dotées d'un toit coloré permettront de rendre la station "plus accueillante", d'après Damien Bergeron, directeur de projet à la Semitan.

Grâce à ces travaux, on pourra renouveler et rénover le rail sans avoir à déconstruire les revêtements autour de la plateforme.

Pendant ces dix semaines de travaux, les ouvriers se sont également attelés à moderniser le tronçon entre Bouffay et François Mitterrand qui avait plus de 35 ans et qui était devenu obsolète. "Il ne fallait pas seulement changer le rail mais déconstruire la voie de tram et en reconstruire une nouvelle sur 500 mètres", détaille Damien Bergeron, responsable du département de la maîtrise d'ouvrage des infrastructures à la Semitan qui planchait sur cette opération depuis 2017.

Une innovation nantaise pour faciliter les prochains chantiers

La Semitan a profité de ces travaux commencé au niveau de la station Gare et de la station Duchesse-Anne pour mettre au point une technique unique en son genre qui se rapproche de celle utilisée sur les voies de chemin de fer. Des traverses en béton sur lesquelles les rails sont fixés ont été installées pour faciliter les interventions futures. "Ca va nous permettre de gagner du temps et donc de l'argent, analyse Damien Bergeron. Grâce à cette "voie nantaise" qu'on espère pouvoir se diffuser un peu partout sur le territoire, on pourra renouveler et rénover le rail sans avoir à déconstruire les revêtements autour de la plateforme. C'est une vision d'avenir."

"En attendant, il y a maintenant des finitions à faire au niveau des revêtements sur les quais et puis sur la plateforme, liste Guillaume Le Denmat. Ensuite, on s'assurera que l'ensemble des équipements de signalisation, électriques fonctionnent bien." Il ne restera plus ensuite qu'à effectuer des tests grandeur-nature avant une remise en service, prévue le 31 août prochain pour la rentrée.