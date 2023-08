Nantes : le parking Wilson ne devient finalement payant qu'au 15 septembre

La mairie de Nantes n'avait pas d'autre choix. "On a eu des retards de livraison des horodateurs", déplore Denis Talledec, l’élu notamment délégué au stationnement. Gratuit depuis toujours, le parking Wilson, situé près du Hangar à Bananes, devait passer en zone rouge, ce vendredi . Cela se fera finalement avec quinze jours de retard. "Les horodateurs sont bien installés mais il faut maintenant les programmer", détaille l'élu nantais. Le basculement en zone jaune dans les quartiers Dervallières, Zola, Hauts-Pavés et Saint-Félix est lui bel et bien maintenu au 1er septembre.

"Inciter les gens qui viennent de l'extérieur à se garer dans les P+R"

Si la mesure a du mal à passer chez certains, la ville assume et explique son choix. "À Nantes, c'est un million de déplacements par jour et, d'après les projections réalisées, on va passer à 1.250.000 en 2035, assure Denis Talledec. Si on ne fait rien, les réseaux routiers vont saturer et on doit donc agir en la matière pour inciter les gens qui viennent de l'extérieur à se garer dans les P+R avant d'utiliser les transports en commun ou les mobilités douces afin de faciliter le stationnement des Nantaises et des Nantais."