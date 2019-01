Nantes : le pont de Pornic fermé jusqu'au 15 février pour les vélos et les piétons

Nantes, France

C'est un chemin emprunté, tous les jours, par de nombreux cyclistes et piétons entre l'île de Nantes et Rezé. Le pont de Pornic est coupé jusqu'au 15 février. Pour être exact, les trains continuent d'y circuler. C'est sur la partie pour les piétons et les vélos qu'on ne peut plus passer en raison d'un chantier sur le réseau d'eau. Il faut remplacer des tuyaux mais aussi des compteurs et des valves sur cette partie du réseau qui permet d'acheminer l'eau potable jusqu'à Bouguenais, La Montagne et une partie de Rezé.

Je vais devoir faire le tour par Pirmil et par Mangin, où les voitures sont plus speed

Ces derniers jours, beaucoup de cyclistes ont eu la mauvaise surprise de découvrir les pancartes "route barrée" en voulant emprunter le pont de Pornic. C'est ce qui est arrivée à Marina et Aurélien notamment. Elle va devoir faire le tour par Pirmil, un secteur qu'elle aime beaucoup moins : "là, c'est plus sécurisant pour les vélos et les piétons. Alors qu'à Pirmil et à Mangin, par où je vais devoir passer, les voitures sont un peu plus speed. On ne sent pas en sécurité quand on traverse le gros carrefour qui va vers Nantes sud". Le risque d'accident, c'est aussi ce qui préoccupe Aurélien : "ça me fait faire un détour assez important par des routes assez dangereuses. Moi, je vais à l'ouest de Nantes, donc je vais passer par le pont des trois continents qui n'est pas du tout adapté aux cyclistes actuellement, avec les travaux".

Au départ, on espérait maintenir un espace de circulation. Mais on s'est rendu compte que ça allait être trop dangereux

Des problèmes dont Christian Buord, qui est en charge de ce chantier pour Nantes métropole, est bien conscient. Il prend lui-même le pont de Pornic, tous les jours. "On départ, on devait essayer de travailler en maintenant un espace de circulation. Mais on s'est rendu compte en préparant le chantier que ça allait vraiment être trop dangereux. Notamment pour la manutention des pièces des pièces de raccord et des tuyaux avec une mini-pelle". Effectivement, on imagine mal les ouvriers bouger des tuyaux de 6 mètres au milieu des vélos. En plus, une tranchée a du être creusée juste à côté du chemin pour faire passer les tuyaux et les grilles de protection pour empêcher de tomber en contrebas du talus ont été enlevées.

Ces sont des travaux sur le réseau d'eau potable qui sont en train d'être réalisés © Radio France - Marion Fersing

Ça fait deux ans qu'il y a des travaux ici. Il est temps que ça se termine

Ces raisons, Marina et Aurélien les comprennent bien. Céline également. Mais cette piétonne en a quand même un peu marre des chantiers qui s’enchaînent dans ce secteur. "Ça fait deux ans qu'il y a des travaux et qu'on est obligé de passer dans des endroits plus ou moins défoncés. Même pour aller aux nouvelles cliniques nantaises. C'est compliqué pour les personnes âgées. Il est temps que ça se termine". Depuis l'automne, les abords de la gare de Pont-Rousseau sont en travaux. En 2016, un premier chantier sur le pont de Pornic avait eu plusieurs mois de retard. Alors tous espèrent que cette fois, il sera terminé à la date annoncée, le 15 février.