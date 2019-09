Nantes : le projet de doublement des ponts de Bellevue avance, mais doucement

Nantes, France

Les travaux sont loin d'être finis sur le périphérique de Nantes. Après la mise à trois voies du pont de Cheviré dans le sens sud-nord le week end dernier, d'autres chantiers sont prévus dans les mois et les années qui viennent.

Un nouveau pont pour passer de deux à quatre ou cinq voies pour franchir la Loire à Bellevue

Le plus gros morceau à venir, c'est le franchissement de la Loire de l'autre côté de l'agglomération avec le doublement du pont de Bellevue pour franchir le fleuve dans le sens nord-sud. Au début de l'année prochaine, on aura les différents scénarios possibles. Mais on sait déjà qu'ils vont tous dans la même direction : la construction d'un pont supplémentaire en aval des deux qui existent déjà. Un pont de deux ou trois voies, ce qui en ferait donc quatre ou cinq, en tout, pour passer du nord au sud de la Loire. La piste cyclable qui est actuellement sur le pont qui permet d'aller du sud au nord devrait être transférée vers ce nouveau pont. Ça permettra de créer une bande d'arrêt d'urgence sur le pont où elle est en ce moment pour qu'il y ait un peu moins de bouchons en cas d'accident.

Mais les travaux ne commenceront pas, au plus tôt, avant 2025-2026. Le temps de faire la concertation publique, l'an prochain, puis l'enquête publique, les différentes études, notamment environnementale dans un secteur aussi sensible que la Loire, etc, etc.

Des travaux en 2020 à l'ouest du périphérique

Ce qui sera concret dès 2020, en revanche, c'est le passage de deux à trois voies de la jonction entre la quatre voies qui arrive de Saint-Nazaire (la N165) et la nationale 444 qui continue vers Atlantis puis vers le périphérique. Les travaux commenceront en mars.

Et puis, juste après, c'est le chantier pour mettre le périphérique nord à trois voies qui va se terminer. Celui qui vient de reprendre après un an d'arrêt.