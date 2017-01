Nantes : le tram-train bloqué sur les voies, les passagers finissent à pied

Un problème technique a entrainé de grosses perturbations vendredi matin sur la ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant. Plusieurs trains ont été bloqués durant de longues minutes, des voyageurs ont fini leur chemin à pied.

La ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant a connu de fortes perturbations vendredi matin. Il s'agit d'un problème de signalisation selon la SNCF, six train ont été impactés, ils ont commencé par marquer des arrêts plus longs que prévus dans les gares, entre 10 minutes et un quart d'heure puis certains trains se sont carrément arrêtés en pleine voie, ce fut le cas entre La Chapelle-sur-Erdre et Nantes.

Les voyageurs à pied sur la voie et en plein brouillard

Un passager raconte que la rame était bondée et que les passagers sont tous descendus, ils ont commencé à marcher le long des voies, en file indienne, dans le brouillard pour rejoindre une station de tramway ou un arrêt de bus. Cet homme ajoute qu'il est arrivé à son travail avec deux heures de retard !

La SNCF a fait appel à des taxis pour acheminer les voyageurs mais il n'y avait pas suffisamment de véhicules pour prendre en charge tout le monde. En fin de matinée, l'incident technique était terminé et le trafic rentrait peu à peu dans l'ordre.