Nantes : le tramway va reprendre une cadence normale en semaine à partir du mardi 2 juin

Un soulagement pour les usagers des transports en commun à Nantes. La TAN annonce que le tramway va retrouver une cadence normale (jour bleu) en semaine à partir du mardi 2 juin. Depuis le début du confinement, celle-ci avait considérablement diminué. Le reste du réseau (busway chronobus, bus et navibus) seront en jour vert, c'est à dire comme pendant les petites vacances scolaires. L'accès dans les bus va désormais pouvoir se faire par l'avant et non par l'arrière ou par les portes centrales.

Des distributeurs de gel hydroalcoolique sur les quais

Selon la TAN, des distributeurs de gel hydroalcooliques vont être installés à partir du mardi 2 juin sur les quais de 10 stations. Commerce, Pirmil, Gréneraie, Bellevue, Beauséjour, Haluchère, Neustrie, Vertou, le Cardo et Gare Maritime.

A Nantes, le port du masque est obligataire dans le tramway, le chronobus, le busway, les bus et la navibus.