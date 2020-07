Nantes : le vélo l'emportera-t-il sur la voiture ?

Nantes Métropole lance aujourd'hui mercredi 15 juillet une grande consultation citoyenne pour savoir ce que les usagers pensent des pistes cyclables provisoires installées depuis le déconfinement. Les 20 kilomètres de pistes élargies facilitent la pratique de la petite reine à Nantes : quai de la Fosse, pont Anne de Bretagne, pont des Trois-Continents, boulevard Guisth'au, mais aussi au Petit Port etc...

En divers endroits la piste cyclable grignote sur la chaussée et réduit la place de la voiture. Parfois même la piste prend toute la place ; c'est le cas pont Saint-Mihiel, tout près de l'Ile de Versailles. Un axe que Simon Citeau le nouvel adjoint en charge des mobilités douces à la Ville de Nantes souhaiterait conserver :

C'est un symbole fort. Le pont Saint-Mihiel est entièrement dédié aux piétons et aux vélos. On a un réel intérêt à conserver ce type d'aménagement"

Les cyclistes, touristes compris, en pensent plutôt du bien, mais selon eux il y a des améliorations à faire :

Avec les aménagements on est en sécurité, c'est plus confortable. Mais il faudrait un peu plus de lisibilité et d'éducation. Pourquoi pas des médiateurs à vélo ?