Nantes : les automobilistes paient mieux leur stationnement

Nantes, France

Depuis un an, le PV de stationnement est passé de 11 à 35 euros à Nantes. Et la conséquence, ce n'est pas que la ville a récupéré plus d'argent, non, au contraire. La conséquence, c'est que les automobilistes paient mieux leur parking.

Depuis un an, ce n'est plus l'État qui gère les PV de stationnement mais les villes

Si le montant du PV a plus que triplé, l'an dernier, c'est parce que c'est désormais aux villes de gérer le stationnement et plus à l'État (qui reversait auparavant une partie des recettes aux collectivités). C'est à elle de collecter l'argent des horodateurs et de traiter, aussi, tout ce qui est amendes. Et il faut payer les gens pour s'en occuper. C'est ce qu'expliquait à l'époque Pascal Bolo, le premier adjoint en charge des finances.

Les Nantais préfèrent payer deux euros de stationnement plutôt que risquer d'avoir à payer 35 euros

La ville avait donc évalué une somme qu'elle s'attendait à percevoir pour l'année 2018. Et, à l'arrivée, elle est plus basse que ce qui avait été anticipé. "Nous avions surévalué les recettes de ce forfait post-stationnement", explique Pascal Bolo. "Tout simplement parce que les Nantais paient de mieux en mieux leur stationnement. Ils préfèrent payer deux euros de stationnement plutôt que risquer d'avoir à payer 35 euros de l'équivalent d'une amende. Et je pense qu'ils font le bon choix", poursuit le premier adjoint, "ce système n'a jamais été fait pour remplir les caisses de la ville mais pour fluidifier le stationnement".