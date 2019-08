Nantes : les bus place Commerce-Feydeau, c'est terminé

Nantes, France

La Tan fait sa rentrée ce lundi 26 août. Les bus et les tramways du réseau de transports en commun de Nantes Métropole retrouvent leurs horaires d'hiver. Cette période durera jusqu'au 5 juin 2019. Comme chaque année, il y a pas mal de nouveautés.

Calendrier Commercial 2019-2020 de la TAN -

La principale nouveauté, c'est qu'il n'y a plus d’arrêt "Commerce" cours Franklin Roosevelt à Nantes. Il se trouve désormais cours des 50 otages. La ligne 11, la ligne 26, la ligne 54 et la navette aéroport sont notamment impactées. La ligne 11 passe désormais rue Félix Eboué avec un arrêt devant le square Daviais.

Nous avons décidé de mettre fin à ce grand garage à bus place Commerce-Feydeau. Nous souhaitons en faire un espace dédié aux piétons" Pascal Bolo, le président de la SEMITAN

Un panneau de la TAN © Radio France - gj

Un renforcement des fréquences

La TAN s'adapte également à l'augmentation du nombre de voyageurs. Il y aura notamment plus de bus sur la ligne 28 entre Pirmil et Vertou mais aussi sur la ligne 77 entre Haluchère et Sables d'Or et sur la ligne 36 entre Croix Jeannette et Greneraie. Certains itinéraires sont eux prolongés. Le C5 rejoint à présent le Hangar à Bananes alors qu'il s’arrêtait auparavant quai des Antilles.

Enfin, 16 arrêts changent de nom. Liberté devient par exemple Bas-Chantenay.