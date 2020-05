Nantes : les changements pour les transports en commun à partir du 11 mai

La Tan va accompagner les Nantais dans leur déconfinement. La société de transports annonce ce mercredi que les circulations sur le réseau seront, à partir du 11 mai, assurées aux trois quarts (sur une base de jour bleu), contre un tiers actuellement.

Capacité drastiquement réduite

Si le réseau passe à environ 75% du trafic normal, le nombre de passagers transportés restera bien plus faible qu'avant le confinement : "le respect de la distanciation physique requise par l’Etat ne permettra que de transporter seulement 20% de la fréquentation d’un jour bleu", assure la Tan.

Du Lundi au samedi, ce sera un service de type "jour jaune" jusqu'à 22 h 30. Il n'y aura pas de service de nuit : il "n’a pas lieu d’être en raison du maintien de la fermeture des restaurants, bars, salles de spectacles…". Les dimanches et jours feriés, le service "jour blanc" s'appliquera.

Pour ce qui est des lignes Navibus, elles fonctionneront à une fréquence de 20 minutes. La navette aéroport assurera un service minimum.

Port du masque obligatoire

La Tan se réorganise pour que les "mesures barrières" martelées par l'État soient respectées.

Par conséquent : le port du masque est obligatoire, des agents seront présents au stations les plus importantes pour gérer les flux de passagers, du marquage au sol a été posé, il sera toujours possible de monter par toutes les portes des bus, un siège sur deux est neutralisé dans les véhicules, les chauffeurs ne vendent toujours pas de "ticket 1h".

Gel hydroalcoolique et désinfection

La Tan a installé le 6 avril, 320 distributeurs de gel dans les tramways. Il y en a également désormais dans les e-busways de la ligne 4, les busways de la ligne 5 et les bus des 8 lignes chronobus.

À partir du 11 mai, 60 tramways et 150 bus seront quotidiennement nettoyés en milieu de journée et désinfectés le soir à la fin du service. Les stations des lignes 1, 2, 3 et 4 seront également nettoyés par projection d’aérosols entre 1 et 5 fois par semaine en fonction de l'affluence.