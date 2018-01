Une tente familiale se dresse à quelques mètres de l'arrêt de bus place Mangin à Nantes. On est en entrée de ville, sur la ligne 26. Un itinéraire de bus très souvent embouteillé, où il n'est pas rare selon la CFDT de constater plusieurs dizaines de minutes de retard.

Un retard subi par les usagers, comme par les conducteurs de la TAN. C'est ici que se fait la relève, une quinzaine de fois par jour. Et l'attente se déroule trop souvent dans le froid ou sous la pluie. Le délégué syndical Gabriel Magner réclame la mise à disposition d'un local :

Chacun peut bien comprendre qu'on a besoin de toilettes et d'eau. Aujourd'hui on se retrouve à attendre notre véhicule dans le froid et dans les intempéries. On est à 20 500 kms par an par conducteur, une productivité record, et paradoxalement nos conditions de travail se dégradent.