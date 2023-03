Nantes : les élus du Sud Loire veulent aussi monter dans le RER métropolitain

Tout le monde dit oui au RER métropolitain ! Christelle Morançais, présidente de la Région Pays de la Loire, et Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole, ont récemment déclaré dans un communiqué commun vouloir "avancer vite" sur ce projet annoncé à l'automne par Emmanuel Macron dans dix grandes agglomérations.

ⓘ Publicité

Et les élus locaux leur emboîtent le pas. Une soixantaine de personnes étaient rassemblées hier matin à la gare de Bouaye, au sud-ouest de Nantes : des militants associatifs, du collectif Fer Nantes, et des maires, qui réclament plus de trains au quotidien.

"Vous avez vu cette coordination quand même ? Au moment où le maire de Bouaye prend la parole, deux trains entrent en gare", s'exclame Jacques Garreau au micro. Plaisanterie à part, l'élu espère que ce RER métropolitain ne restera pas à l'état d'annonce : "Pour l'instant, tout le monde dit oui. À la Métropole, à la Région, tout le monde est prêt à suivre mais il va falloir avancer pour savoir de quoi on parle financièrement et qu'il y ait des engagements réels."

Avec le RER, on pourra traverser l'agglo en 15-20 minutes

C'est le collectif Fer Nantes, fort de 28 associations, qui a invité les maires du Sud Loire à ce rassemblement en gare de Bouaye. Thierry Pleyber, l'un de ses membres, est satisfait de voir que "la mobilisation est encore plus importante que ce qu'on espérait." Le collectif prévient qu'il sera vigilant, d'abord sur la fréquence des trains : "L*'attractivité du mode ferroviaire se décrète avec une fréquence inférieure à la demi-heure. Ce sont des experts de la mobilité qui le disent."*

Le collectif se montrera vigilant aussi sur la diamétralisation des lignes, sur l'axe est-ouest et nord-sud. Car pour Thierry Preyber, l'avantage du RER est de pouvoir traverser la métropole en train sans avoir à changer en gare centrale : "Le ferroviaire n'a pas vocation à se substituer au tram mais ça permet d'aller du nord au sud et d'est en ouest en 15-20 minutes, donc c'est quand même un temps de trajet très attractif par rapport au tramway ou au busway."

En 1996, l'Etat voulait fermer la ligne SNCF entre Nantes et Pornic

La difficulté sur la ligne SNCF de Nantes à Sainte-Pazanne, c'est que les trains circulent sur une voie seulement. Maire de Saint-Léger-les-Vignes, Patrick Grolier est réaliste : "On ne pourra pas dédoubler la voie sur la longueur. Pour des problèmes de propriété, pour des problèmes d'infrastructures, ce serait compliqué."

Mais le maire est aussi cheminot et il a des idées pour augmenter le nombre de trains sur la ligne : "Là, par exemple, à la gare de Bouaye, il y a deux voies et on repart sur une voie unique à 300 mètres de part et d'autre. Il faut multiplier les stations ferroviaires, sur ce même principe."

Une nouvelle bataille du rail s'engage. En 1996, 600 élus locaux se mobilisaient pour sauver la ligne SNCF Nantes-Pornic, que l'Etat menaçait de fermer définitivement. A en croire Jacques Garreau, qui était du combat à l'époque, "voilà la preuve que, lorsqu'on se bat pour un objectif clair, tous ensemble, les choses peuvent changer." Et le maire de Bouaye de rappeler qu'on était à 17 montées et descentes journalières du train à Bouaye dans les années 1990, contre 850 en 2019.