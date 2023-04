Nantes : les lignes de bus et tram perturbées ce samedi, jour de match

Les rues de Nantes devraient se teinter de jaune ce samedi 29 avril, pour soutenir les Canaris, en finale de Coupe de France contre Toulouse. Deux écrans géants seront installés cours Saint-Pierre et Saint-André à Nantes. Le réseau de transports en commun de la Tan adapte donc la circulation des trams et des bus en centre-ville.

Lignes de bus coupées dès 14h

Dès 14h, le terminus de la ligne de bus 4 se fera à l'arrêt Duchesse Anne et non Foch-Cathédrale comme habituellement. Les lignes C1, C6, 11 et 12 seront également coupées dès 14h aux abords du centre-ville.

À partir de 19h, la ligne C2 ne circulera pas entre Talensac et Gare Sud. Les lignes C3, 23, 26 et 54 seront aussi coupées. À partir de 21h et jusqu'à la fin du service, ce sont les lignes de tram 1, 2 et 3 qui seront coupées entre Duchesse Anne et Médiathèque pour la 1, entre Gare de Pont Rousseau et Motte Rouge pour la 2, et entre Bretagne et Hôtel Dieu pour la ligne 3.

Il sera compliqué aussi de circuler en voiture. Les rues seront fermées autour du site à partir de 14h et jusqu’à 2h30 du matin. La circulation sera également interdite entre 21h et 2h30 sur le Cours des 50 otages.