Nantes : les nouveaux horaires des bus et des tramways agacent les usagers

À Nantes, les bus et les tramways sont restés en horaires de vacances depuis la rentrée d'avril. Et aux heures de pointe, ça coince. La Tan, qui pensait bien faire, a conscience du problème. Un bilan va être fait ligne par ligne pour un réajustement à la rentrée.

À Nantes, les usagers voient rouge avec les horaires des jours verts. Les bus et les tramways sont restés en horaires de vacances, en jours verts donc, depuis la rentrée d'avril. D'après les estimations de la Tan, qui gère les transports en commun, il aurait du y avoir moins de voyageurs à partir de cette période de l'année (stages et fin des cours pour les étudiants, plus de vélos...) et une circulation plus fluide donc besoin de moins de bus et de tramways. Sauf qu'en pratique, aux heures de pointe, ça coince.

Je me suis fait voler mon portable dans un tram bondé !

Les bus et les tramways sont bondés. David l'a bien vu en prenant le sien près de la Beaujoire : "je croyais qu'il y avait des matchs tous les jours", plaisante-t-il. Djema, elle aussi en rigole, même si, pour la jeune femme, ça n'a rien de drôle : "jusque-là, il y avait un tram toutes les deux minutes, il y avait donc toujours de la place. Maintenant, ils sont tous bondés et jeudi dernier je m'y suis fait voler mon portable !".

L'autre jour, j'ai du attendre 15 minutes...

Si les bus et les tramways sont beaucoup plus remplis, c'est qu'ils sont moins nombreux, "11% de service en moins", selon la CFDT. "Avant, il fallait attendre au pire cinq minutes pour avoir un tramway", poursuit Djema, "maintenant, c'est souvent dix et même quinze l'autre jour !". Parce que c'est un cercle vicieux : il y a plus de monde à monter et à descendre à chaque arrêt, alors ça prend plus de temps. Résultat, certains collègues de David sont arrivés en retard au travail. Lui a du s'organiser : "je pars plus tôt ou je pars plus tard et je prends mes rendez-vous chez le médecin en fonction", explique-t-il.

Un bilan ligne par ligne d'ici la mi-juin pour un réajustement à la rentrée

La direction de la Tan s'est bien rendue compte du problème. D'ici la mi-juin, un bilan va être dressé ligne par ligne pour un réajustement à la rentrée. Ce bilan, Il est déjà fait pour Gabriel Magner de la CFDT : "ce qui est sûr, c'est qu'il y a autant de monde en avril qu'en novembre. Les étudiants et les lycéens ne sont pas encore en vacances !". Pour lui, le service doit donc être le même au moins jusqu'à la fin mai.

De son côté, l'opposition de la droite et du centre de Nantes métropole demande un retour immédiat aux horaires en "jours bleus", c'est-à-dire avec une fréquence de passage maximale pour les bus et les tramways.