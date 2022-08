Nantes : les portes du bus s'ouvrent en roulant, la Semitan retire 60 véhicules de la circulation

La mésaventure est arrivée trois fois cet été à Nantes. Pendant que le bus roule, les portes s'ouvrent inopinément, sans que le conducteur ne puisse les contrôler. Un premier incident est signalé fin juillet. Deux autres dans la foulée. À chaque fois, ce sont de nouveaux bus de la Semitan qui sont concernés. Des bus de la société Iveco livrés ces derniers mois. La Semitan a décidé le 12 août de retirer les 60 bus en question de la circulation, le temps que le constructeur fasse tous les contrôles nécessaires pour trouver la source du problème.

"Notre priorité c'est bien sûr, d'abord et avant tout, la sécurité de la circulation, souligne Stéphane Bis, directeur technique et maîtrise d'ouvrage à la Semitan. Actuellement, le constructeur Iveco investit de façon très poussée ces véhicules, car pour lui comme pour nous, il s'agit d'un événement majeur qui nécessite de mobiliser toutes les équipes et tout le sérieux des équipes pour en trouver la cause."

Réduire l'impact sur le trafic

Les incidents sur les bus Iveco n'ont fait aucun blessé. En attendant la fin du diagnostic en cours d'Iveco, la Semitan remplace ces bus par d'autres véhicules de son parc. "Il y a plusieurs solutions à mettre en œuvre, parmi lesquelles, différer la réforme de quelques véhicules qui devaient être remplacés par ces Iveco, poursuit Stéphane Bis. Nous allons aussi, sur certaines lignes qui nous le permettent, faire rouler des bus articulés de plus grande taille. Et puis nous procéderons à un certain nombre de réaffectations de véhicules entre nos différents dépôts."

L'objectif étant de "minimiser autant que possible la gêne aux usagers", alors que le 29 août, les transports en commun de l'agglomération nantaise passeront aux horaires de rentrée, avec des cadences plus importantes.