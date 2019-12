Nantes : les syndicats de la SEMITAN déposent un préavis de grève pour six mois

C'est du jamais vu à la SEMITAN. Les syndicats déposent un préavis de grève pour une durée de six mois. Sud Solidaires à partir de lundi (30 décembre) et jusqu'au 28 juin. La CFDT à partir de jeudi (2 janvier) et jusqu'au 30 juin. La CGT les mardis et jeudis à partir du 7 janvier.

Nantes, France

Les syndicats de la SEMITAN - transports en commun de l'agglomération nantaise - entrent dans le mouvement contre la réforme des retraites.

C'est du jamais vu dans cette entreprise qui suit rarement les mouvements nationaux. Sur une durée aussi longue, c'est unique. Les syndicats déposent un préavis de grève pour une durée de six mois. Sud Solidaires à partir de lundi (30 décembre 3h du matin) et jusqu'au 28 juin. La CFDT à partir de jeudi (2 janvier ) et jusqu'au 30 juin. La CGT les mardis et jeudis à partir du 7 janvier et jusqu'à fin juillet.

Les salariés voulaient se mobiliser

D'après plusieurs sources, ce sont les salariés de la SEMITAN qui ont demandé aux syndicats de trouver une solution afin qu'ils puissent se mobiliser contre la réforme des retraites les jours où ils le souhaitent. L'idée de ce préavis de grève de six mois expliquent les dirigeants syndicaux c'est de laisser la possibilité aux conducteurs des bus et des trams de grossir les rangs des manifestations. Les journées de mobilisation sont souvent décidées à la dernière minute, or à la SEMITAN il faut d'abord déclencher une alarme sociale, pendant 15 jours, et ensuite seulement déposer un préavis.

Le réseau des transports en commun de l'agglomération nantaise ne devrait pas pour autant être bloqué. Lors du dernier préavis le 5 décembre dernier, bus et tram roulaient comme un jour de vacances scolaires.