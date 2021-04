Nantes : les transports en commun désormais gratuits tous les week-ends

Les tram, les bus, les Busways mais aussi les navibus sont désormais accessibles gratuitement tous les week-ends à Nantes. La mesure a été votée récemment en conseil métropolitain et concerne tout le réseau de la métropole.

Certains ont acheté leur ticket "par réflexe" ce samedi 24 avril, mais ils n'en ont pas eu besoin. Les transports en commun sont désormais gratuits le week-end à Nantes et ses environs. La mesure votée au début du mois par le conseil métropolitain concerne tout le réseau de la métropole, les bus, les trams, les Busways, les parking P+R et même les navibus. Cette promesse de campagne de la maire de Nantes Johanna Rolland coûte neuf million et demi d'euros à la Ville.

Ça donne un sentiment de liberté

"C'est une aubaine pour une petite famille. Quand on sort à plusieurs il faut prévoir un petit budget donc maintenant on a plus besoin de calculer. Ça donne un sentiment de liberté", raconte ce père de deux petits garçons. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir sauté sur l'occasion. La foule s'est concentrée dans les navibus pour aller notamment à Trentemoult.

Il y avait beaucoup de monde dans le navibus pour aller à Trentemoult ce samedi 24 avril © Radio France - Winny Claret

"En plus du beau temps, la gratuité des transports a certainement pesé dans la balance pour notre sortie aujourd'hui", explique Benoit, un étudiant en informatique. Pour les abonnés, si cette mesure de gratuité ne change rien à première vue, le prix des abonnements a diminué de 20 % depuis janvier 2021. Plus de détails ici.