Nantes : les transports en commun gratuits tous les week-ends à partir du 24 avril

La mesure est estimée à 10 millions d'euros par an et sera définitivement adoptée lors du prochain conseil métropolitain. Dès le 24 avril, les transports en commun de la ville de Nantes ainsi que les parkings-relais deviendront entièrement gratuits les week-ends.

C'était une des promesses de campagne de la maire de Nantes, Johanna Rolland. Elle est en passe d'être respectée. Dès le 24 avril prochain, les tramways et les bus seront gratuits à Nantes tous les week-ends, annonce ce vendredi la municipalité. "Il s'agit tout à la fois d'une mesure en faveur du pouvoir d'achat des habitants et usagers des transports en commun, et d'une réponse concrète aux enjeux de transition écologique", indique la première édile de la Cité des ducs.

Une mesure estimée à 10 millions d'euros par an

La mesure, promise de longue date, sera, sauf rebondissement, définitivement adoptée lors du prochain conseil métropolitain, en avril. Les transports seront gratuits "pour tous, habitants de la métropole ou non", précise Johanna Rolland qui a évalué cet investissement à quelque 10 millions d'euros par an. Dans le même temps, la municipalité annonce la gratuité des parkings-relais à partir du samedi minuit et jusqu'au dimanche à 23h59.