Nantes, France

"On est dans les temps mais il y a encore des tâches toutes plus critiques les unes que les autres à réaliser alors on reste prudent" précise la direction de la TAN.

Poseurs de pavés, charpentiers métallique, électriciens, électroniciens, une armée de compagnons est à pied d'oeuvre - 120 personnes lors du pic de production- et elle le restera jusqu'à la remise en service commerciale prévue pour le 2 septembre.

Depuis mercredi les rails et les traverses sont changés. Mais les engins de chantier ne vont pas partir de si tôt. Il reste à installer la ligne aérienne et les câbles souterrains. Il faut aussi terminer de rénover les stations Gare et Duchesse Anne, installer toitures, cloisons vitrées et système d'information pour les voyageurs.

Un avant-goût de la station de tram rénovée gare Nord. © Radio France - Pascale Boucherie

Voilà l'état d'avancée des travaux à l'arrêt "Duchesse Anne". © Radio France - Pascale Boucherie

Pas de retard pour le moment donc, pas de surcoût non plus. Même les navettes de substitution semblent répondre à la demande. Si nécessaire leur fréquence sera renforcée la semaine précédent la rentrée.

La navette "travaux" de la TAN. © Radio France - Pascale Boucherie