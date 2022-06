Nantes : malgré les fortes chaleurs, dans les bus et les tramways, la clim' ce n'est pas automatique

Alors que le thermomètre s'affole ces jours-ci, cette question : clim' ou pas clim' dans les bus et les tramways nantais ? En fait, tout dépend du type de véhicules et de son âge

Il va faire encore chaud, très chaud même ce vendredi et ce samedi. Dans l'agglo de Nantes, sur le réseau bus et tram - environ 500.000 trajets par jour en ce moment - la climatisation n'est pas généralisée dans la partie "voyageurs". Pour ce qui est des trams, tout dépend en fait de leur ancienneté. Ceux de la première génération Alsthom ne le sont pas. "Ca fait 46 sur 91 sans climatisation", précise Stéphane Bis, le directeur technique et maîtrise d'ouvrage de la Semitan. Pour l'instant. Car avec le renouvellement du matériel, il y aura de nouvelles rames avec clim'. Pour les tramways, l'air est rafraîchi par le système électrique qui alimente les rames.

Pour les bus, qui roulent au gaz naturel liquéfié, là, c'est différent. Produire du froid engendre une surconsommation d'énergie, plus qu'avec le système électrique des tram. "C'est de l'ordre de 25 à 30%. D'un point de vue écologique, ce n'est pas très acceptable" selon Stéphane Bis. Il avance aussi des portes qui s'ouvrent et qui se referment souvent et qui donc laissent entrer la chaleur. Argument que l'on peut aussi avancer pour les tramways, mais dit-il, "c'est un peu technique, mais un tram est beaucoup plus long et la longueur rapportée au nombre de portes n'est pas la même."

"Si on veut attirer les Nantais dans le réseau de transports alors qu'il fait très chaud, il faut qu'il soit confortable et agréable à utiliser" - le syndicat CFDT

Pour Didier Sauvêtre du syndicat CFDT, c'est une question de coût. "Pour les busway, qui fonctionne à l'électrique, le constructeur avait prévu un système de climatisation. Mais cette option n'a pas été retenue car à l'achat ça faisait un coût supplémentaire." Pour lui, même si elle implique des émissions de CO2 et des coûts supplémentaires, "la climatisation est un équipement indispensable si on veut attirer les Nantais dans le réseau de transports alors qu'il fait très chaud. Il faut que le réseau de transports soit confortable et agréable à utiliser." Quelques rares bus nantais ont la clim "ce sont des bus achetés d'occasion au réseau de Dijon qui lui est entièrement climatisé", précise-t-il.

Depuis cinq ans, à la place de la climatisation, la Tan a fait le choix d'installer dans ses bus un système de ventilation renforcée. Malgré le monde à l'intérieur, il permet d'avoir la même température qu'à l'extérieur. Ainsi, en principe, pas de phénomène de surchauffe. Par ailleurs, comme il y a peu d'arrêts - et donc d'ouvertures et de fermetures de portes - la navette qui va de l'aéroport au centre-ville est depuis peu équipée en climatisation.

"On serait à Montpellier ou Toulon, ce serait différent" - Pascal Bolo, président de la Sémitan et vice-président à Nantes Métropole

Pascal Bolo est le président de la Sémitan et vice-président à Nantes Métropole. C'est l'agglo qui achète le matériel. Il avance l'équilibre à trouver entre dépenses, facteur climatique et confort des passagers. Il explique d'ailleurs que pour les nouvelles rames de tram, des usagers ont été associés et que ça ne passe pas que par la température qu'il fait à l'intérieur. "On fait des choix", insiste-t-il.

Quand on l'interroge sur le risque de voir certaines personnes préférer prendre leur voiture climatisée plutôt que le bus, il ne le croit pas. "C'est à chacun de faire ses arbitrages au quotidien. Avec le prix de l'essence tel qu'il est actuellement, même en ayant chaud un peu le matin et surtout le soir, les transports publics restent une option intéressante.". Et de poursuivre : "ils auront chaud quand il fera très chaud comme c'est le cas en ce moment et ils auront moins chaud quand il fera moins chaud comme c'est souvent le cas, heureusement. On serait à Montpellier ou à Toulon, il est probable que le choix serait différent parce que le nombre de jours à fortes chaleurs dans l'année ferait que la pertinence deviendrait autre. Je suis d'une génération où la climatisation était un luxe. Aujourd'hui, c'est généralisé. Est-ce que c'est un bien pour la lutte contre les réchauffement climatique ? Je ne suis moins sûr."

Pour les conducteurs, qui passent plusieurs heures dans leur véhicule, la climatisation se généralise en cabine. Il en va du confort et de la sécurité au travail s'accordent sur ce point la Semitan et la CFDT.

à lire aussi Nantes : où se rafraîchir pendant le pic de chaleur

à lire aussi Canicule : la Vendée passe en vigilance rouge