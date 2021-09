Nantes métropole confirme l'achat de 74 nouveaux bus au gaz naturel

Des bus tout neufs rouleront à partir du début de l'année prochaine dans l'agglomération nantaise. 74 nouveaux bus standard au gaz naturel. Nantes métropole confirme cette commande auprès d'Iveco à l'occasion des rencontres nationales du transport public.

12 mètres et 71 passagers

Ces nouveaux bus vont remplacer ceux mis en service entre 2001 et 2003 et qui sont en fin de vie. Neuf d'entre eux sont destinés à la navette aéroport. Ils font 12 mètres, ils pourront embarquer 71 passagers dont 23 places assises et places pour des fauteuils roulants.

D'ici 2023, 89 bus articulés supplémentaires arriveront dans la métropole. Le coût total de l'opération est de près de 80 millions d'euros.