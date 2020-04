Nantes métropole : deux mois gratuits pour les abonnés des parkings autos, TAN, Bicloo

Afin de faciliter les déplacements au moment du déconfinement, la ville de Nantes et Nantes Métropole annoncent la gratuité des abonnements pour deux mois dans certains parcs automobiles, et pour les usagers des vélos Bicloo et ceux de la TAN (tramway, bus et navibus).

En prévision du déconfinement, la ville de Nantes et Nantes Métropole offrent deux mois d'abonnement gratuits aux abonnés du stationnement automobiles, des vélos en libre service Bicloo et aux abonnés de la TAN. L'objectif est de "permett[re] à chacun et chacune de trouver la solution qui lui convient le mieux pour se déplacer tout en respectant les gestes barrières et la distanciation," a précisé Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole.

Un troisième mois gratuit pour les abonnés de la TAN, tramway, bus et navibus

Le mois d'avril avait déjà été décompté pour les abonnés de la TAN en formules illimitées. La ville de Nantes et Nantes métropole annoncent aujourd'hui que les abonnements illimités des mois de mai et juin seront également gratuits. A noter que les horaires des transports en commun seront étendus en soirée jusqu'à 21h30 à partir de lundi prochain le 27 avril.

5 des parkings autos "à enclos" gratuits deux mois pour leurs abonnés

Cinq parcs dits "à enclos", Baco-LU, Bellamy, Chantiers navals, Château et Fonderies sont accessibles gratuitement, leurs barrières levées. Pour les abonnés-résidents, les frais d'abonnement des mois d'avril et de mai sont donc annulés pour la durée du confinement. Soit : gratuité du parking pour les abonnés résidents des cinq parkings autos "à enclos" du 16 mars au 11 mai.

Cependant, hormis ces parcs, les coûts d'abonnements aux autres parcs et parkings en ouvrage sont maintenus. Leurs services de vidéo surveillance, nettoyage, garantie de place etc. demeurant inchangés.

Gratuité de deux mois pour les abonnés au stationnement sur voirie

En ce qui concerne le stationnement le long des rues, les abonnements d'avril et de mai ne seront pas prélevés. Pour les usagers qui ont payé un abonnement annuel, Nantes Métropole précise qu'ils auront droit à un prolongement de leurs abonnements de deux mois lorsqu'il arrivera à échéance pour répercuter cette gratuité.

Abonnements aux vélos Bicloo gratuits pour deux mois

Cette gratuité pour les mois d'avril et de mai concerne les abonnés au biclooPlus, les vélos en libre service. Ainsi que les abonnés au forfait monbicloo, les vélos en location de moyenne ou longue durée. Leurs abonnements sont gratuitement allongés de deux mois. Quant au service biclooPark, il n'est pas remboursé.