Nantes Métropole : où en sont les gros chantiers de l'été ?

Cet été, plus de 120 chantiers ont été entrepris dans la métropole nantaise pour un montant total de plus de 33 millions d'euros. Il s'agit de travaux au niveau des tramways, des ponts, de la voirie, du réseau électrique etc. En ce début août, environ la moitié des chantiers sont achevés. Les délais prévus devraient être respectés en grande majorité, assurent Nantes Métropole et la Semitan.

La ligne 1 du tramway

Cette année, les travaux de l'été de la Semitan s'étendent sur sept semaines, jusqu'au 21 août. Un peu mois que l'année dernière avec le gros chantier de Commerce, en centre-ville de Nantes, qui a duré dix semaines. La ligne 1 du tramway est la principale concernée cet été avec deux coupures au niveau des extrémités.

La circulation est coupée jusqu'au 21 août sur l'est de la ligne entre l'arrêt Manufacture et le terminus à la Beaujoire. À Halvêque, 180 mètres de voie ferrée ont été rénovés en accompagnement du projet urbain dans ce secteur. Les courbes des rails étaient usées. Le chantier en est aux finitions.

Par ailleurs, la Semitan profite de la coupure de ligne pour engager d'autres chantiers, le principal étant au niveau du dépôt des tramways, à hauteur de l'hôpital Bellier. Les aiguillages d'entrée et de sortie des tramways y sont remplacés.

Du 4 au 25 juillet, la ligne 1 du tramway a également été coupée à l'ouest, entre l'arrêt Tertre et le terminus François Mitterrand. Objectif : adapter le terminus à l'arrivée des futures rames de tramway qui seront plus longues (à l'automne 2023), la voie d'extrémité devant être rallongée de 8 mètres. Ce chantier est achevé.

Au total, le coût des travaux engagés par la Semitan cet été est estimé à 6,5 millions d'euros.

Les voies sur berge

Depuis le début août, des travaux sont en cours sur les voies sur berge afin de raccorder l'Institut de Recherche en Santé au réseau de chaleur. Ils s'étaleront sur tout le mois. Néanmoins, la route reste ouverte à la circulation aux heures de point et le week-end, elle est fermée de 9h30 à 16h30.

Le périphérique extérieur

Du 16 au 28 août, pendant deux semaines, des travaux seront engagés sur le périphérique extérieur, au-delà de la porte d'Anjou. Il s'agit de travaux d'étanchéité de l'ouvrage d'art. Une déviation sera mise en place par l'A 811 avec péage gratuit. Cependant, le périphérique restera ouvert les week-ends.

Le pont de la Rotonde

Le chantier du pont de la Rotonde, pour remplacer les joints de l'ouvrage d'art, s'est terminé le 5 août. Ce qui a permis une reprise de la ligne 4 du Busway jusqu'à son terminus place Foch dans la foulée.

La rue Jean Jaurès

Une casse sur un réseau d'eau potable sur le chantier de la rue Jean Jaurès à Nantes, près de Talensac, a entraîné une prolongation des travaux. Il s'agit de travaux d'assainissement. Il se poursuivront sur une partie du mois de septembre alors que la fin du chantier était initialement prévue fin août.