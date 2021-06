Nantes métropole : un troisième vendredi de perturbations chez deux prestataires de la Semitan

Un troisième vendredi de perturbations est attendu dans l'agglomération nantaise. Comme le 4 et le 11 juin, un mouvement social chez Keolis, sous-traitant de la Semitan, est prévu ce vendredi pour demander une revalorisation des salaires. Cet appel à la grève, auquel s'est joint Quérard, autre sous-traitant de l'entreprise chargée du réseau de transports en commun.

Des conséquences sur certaines lignes et circuits scolaires

Une nouvelle fois, certains parents devront s'adapter pour transporter leur enfant à l'école. La TAN annonce d'ores et déjà que les circuits primaires et secondaires (219 aller primaire, 229 retour primaire, 220 aller primaire, 230 retour primaire, 319 retour secondaire, 326 retour primaire et 505 retour primaire et secondaire) ne seront pas assurés. Idem, les cars des lignes LS 187, LS 107, LS 117, LS 147 et LS 157 resteront au dépôt, ce vendredi. Quant aux lignes E5, 75 et 42, elle circuleront en horaires jour jaune et en jour violet pour la 48.