A partir du mercredi 20 janvier, la Semitan qui exploite le réseau de transports en commun de Nantes métropole va modifier ses horaires en raison du couvre-feu. Il y aura moins de bus et de tramways après 19 heures.

Nantes : moins de bus et de tramways à partir de 19 heures

C'est une conséquence du couvre-feu national décrété à 18 heures : la fréquence de passages des bus et des tramways de Nantes va être réduite après 19 heures à compter du mercredi 20 janvier. Cette mesure concerne les trois lignes de tramway, les lignes de busway et les lignes de Chronobus.

En revanche, pour permettre aux salariés qui finissent tard de rentrer chez eux, il n'y a pas de changement pour la fin de service. Elle est fixée à 0h30 pour le tramway et la ligne 4 du busway et à 22h30 pour les lignes de chronobus et la ligne 5 du busway.