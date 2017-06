Nantes : opération de sensibilisation aux dangers des passages à niveaux urbains

Quatre passages à niveaux urbains et sans barrières traversent l'est de Nantes. Pour sensibiliser les piétons et les automobilistes aux dangers encourus en cas de non respect de la signalisation, une opération de sécurité routière était organisée ce vendredi matin.

"Sur les rails, le danger est plus rapide que vous". C'est avec ce slogan que la SNCF organisait ce vendredi une journée nationale de sécurité routière aux passages à niveau.

A Nantes, il existe quatre passages à niveaux urbains, à hauteur des arrêts de tramway "Haluchère", "Landreau", "Mairie de Doulon" et "Boulevard de Doulon".Il n'y a pas de barrière. Le tram-train Nantes-Chateaubriant passe là près de 50 fois par jour.

A "Mairie de Doulon", à deux pas d'un lycée, d'un collège et d'une école les piétons ne se méfient pas assez.

Moi j'ai déjà couru juste devant le train, parce que j'étais en retard - un lycéen

Christelle Garaud distribue des flyers prêt de l'arrêt "Mairie de Doulon" essentiellement à destination des adolescents qui ont le casque vissé sur les oreilles.

La consigne c'est feux clignotants = arrêt absolu. Vaut mieux louper son car que risquer sa vie. Je m'aperçois qu'ils sont beaucoup avec leurs écouteurs et ils n'entendent rien.

Une affiche de la SNCF placardée à l'arrêt du tramway " Mairie de Doulon". © Radio France - Pascale Boucherie

Tous passages à niveaux confondus dans les Pays de Loire, la SNCF a recensé 39 accidents l'an dernier dont un accident mortel à Saint-Nazaire. Et elle ne sait plus trop quoi faire pour sensibiliser le grand public. Pierre Hardy est le directeur Clients et Services à SNCF Réseaux :

En Pays de Loire il y a 1050 passages à niveaux. Depuis 15 ans on en supprimé une grosse centaine. Il y a eu 36 millions d'euros d'investis pour assurer soit une meilleure accessibilité soit une suppression , mais supprimer un passage à niveaux c'est entre 3 et 15 millions d'euros.

En cas de non respect des règles de sécurité à un passage à niveau, l'amende forfaitaire est de 3750 euros.