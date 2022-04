Nantes : opération escargot des chauffeurs de VTC, gros bouchons sur le périphérique

Il y avait mercredi matin d'importantes difficultés de circulation autour de Nantes. Une vingtaine de chauffeurs de VTC (selon leur représentant) menaient une opération escargot sur le périphérique. Ils se sont positionnés à des points stratégiques où ils ont installé des barrages filtrants pour sensibiliser les automobilistes à leur revendication. Ils protestent contre la hausse du prix des carburants et réclament davantage de mesures de la part de l'Etat.

Gros bouchons

Les manifestants ont installé leurs barrages filtrants sur le périphérique intérieur et extérieur au pied du pont de Cheviré et au pied du pont de Bellevue (prairie de Mauves). Les conséquences ne se sont pas fait attendre, d'importants bouchons se sont formés sur le périphérique entre la porte d'Orvault et la porte de l'estuaire, sur la RN 249 en provenance de Cholet et autour de la porte de Sainte-Luce. Les chauffeurs de VTC ont l'intention de rester sur place au moins jusqu'à 10 heures et de se rendre ensuite devant la préfecture à Nantes.