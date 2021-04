Mercredi soir, après l'allocution d'Emmanuel Macron, la SNCF a enregistré une hausse de ses ventes de billets. Parmi les destinations les plus recherchées, notamment pour le week-end de pâques, il y a Nantes.

Confinement 3 : Nantes parmi les destinations les plus demandées sur le site de la SNCF

Après les annonces d'Emmanuel Macron, annonçant notamment un confinement de quatre semaines sur le territoire, la SNCF a enregistré une hausse de 25% de ses ventes par rapport à la veille. Nantes fait partie des destinations les plus demandées.

Des réservations pour le week-end de Pâques

Mercredi soir, le site internet de la SNCF était d'ailleurs difficilement accessible. Au total, 130.000 voyages ont été vendus, dont la moitié pour le week-end de pâques. La SNCF précise que pour le moment, seulement un quart des TGV sont occupés à plus de 80% pour ce week-end pascal. Au même moment,

Mais aussi des annulations

En dehors de Nantes, les autres destinations particulièrement recherchées étaient Bordeaux, Lyon ou encore Marseille. Quelque 40.000 annulations ont également été enregistrées mercredi soir, c'est cinq fois plus que la veille. Jusqu'au 18 avril, tous les billets de train sont échangeables et remboursables sans frais, et jusqu'au dernier moment.