Nantes : pas de voiture parking de la Petite-Hollande en raison de la demi-finale de la Coupe du monde

A Nantes, c'est au parking de la Petite-Hollande que les supporteurs ont pris l'habitude de se retrouver après les matches. On y a vu des scènes de liesses, samedi 10 décembre, et des rassemblements de supporteurs marocains et français après les qualifications des deux pays au dépend du Portugal et de l'Angleterre.

ⓘ Publicité

Ce mercredi, les deux équipes jouent la deuxième demi-finale de ce Mondial. En prévision des regroupements de supporteurs, la mairie de Nantes annonce qu'il ne sera pas possible de stationner son véhicule sur le parking de la Petite-Hollande, ce mercredi 14 décembre dès midi jusqu'au lendemain, jeudi 15, 6h du matin.

Possibilité de se garer cours Saint-André

En compensation, "pour répondre aux attentes des usagers et des commerçants", le cours Saint-André sera ouvert au stationnement sur le même créneau : mercredi midi jusqu'à jeudi 6h du matin.

Rappelons que le réseau de transports en commun TAN a aussi d'adapter son service.