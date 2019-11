Nantes : plusieurs lignes du réseau TAN perturbées par la manifestation des gilets jaunes ce samedi

Nantes, France

Un an après le début du mouvement des gilets jaunes, une manifestation est prévue, ce samedi à Nantes et dans plusieurs villes de Loire-Atlantique. Le réseau TAN anticipe dores et déjà des perturbations entre 12h30 et 18 heures sur ses lignes de tramway et de bus et communiquera en temps réel sur Twitter pour aiguiller les voyageurs. La société indique par ailleurs que "l'espace mobilité" situé à Commerce fermera ses portes à 12h30.

Le détail des lignes perturbées, ce samedi

Ligne 1 du tramway sera coupée entre les stations Médiathèque et Duchesse-Anna.

Ligne 2 du tramway verra elle son terminus avancé à l'arrêt 50 Otages.

Ligne 3 du tramway sera coupée entre les arrêts Bretagne et Hôtel Dieu.

Ligne 4 du busway est susceptible d'être perturbée mais son parcours demeure pour l'instant normal.