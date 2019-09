Nantes : pourquoi le pont de Cheviré est fermé ce week end

Nantes, France

Voilà qui promet des bouchons à Nantes ce week end : le pont de Cheviré sera coupé dans le sens sud-nord, entre 20h30 ce vendredi soir et 5h ce lundi matin. C'est pour faire des travaux qui doivent permettre de réduire (un peu) les bouchons aux heures de pointe.

Permettre aux voitures et aux camions de s'insérer plus facilement

C'est-à-dire que sur cette portion, le périphérique va passer de deux à trois voies de circulation, comme c'est déjà le cas dans l'autre sens. Ça va permettre aux voitures et aux camions qui arrivent de la porte de Bouguenais de s'insérer plus facilement et à ceux qui quittent le périph' de prendre plus facilement la bretelle de sortie de la porte de l'Estuaire.

Le pont de Cheviré va passer de deux à trois voies dans le sens sud-nord - DIRO

Un feu de régulation porte de l'Estuaire

D'ailleurs, pour essayer de réduire encore un peu plus les bouchons, un feu rouge va être installé au niveau de cette porte, pour les véhicules qui entrent sur le périphérique. Ils seront retenus une cinquantaine de secondes quand ça ralenti sur le pont, puis le feu repassera à l'orange clignotant quand le trafic sera redevenu un peu plus fluide.

Des bouchons pour gagner du temps

Dans l'autre sens, des aménagements similaires ont permis de gagner sept minutes de temps de trajet à l'heure de pointe du soir. Là, ce sera un peu moins, mais ce sera toujours ça de gagné pour les automobilistes qui traversent la Loire tous les jours.

Conséquence de ces travaux, des bouchons ce week end dans l'agglomération nantaise, notamment aux moments où le trafic est le plus dense : le samedi midi et le dimanche soir pour les retours de week end. La circulation devrait se reporter sur les bacs de Loire, sur le pont Anne-de-Bretagne et sur le pont de Bellevue, à l'Est du périphérique.