Nantes : quand l'ancienne voie du tram découvre les nouvelles

C'est une nouveauté de taille dans le quotidien des Nantais. Depuis quelques jours, la voix qui marque les arrêts de tramway sur les lignes 1, 2 et 3 a changé. Ce n'est plus Yolande que l'on entend mais Aurélie et Eric. Alors pour savoir quoi en penser on a pris le tram avec Yolande.

Nantes, France

C'est une nouveauté de taille dans le quotidien des Nantais. Depuis quelques jours, la voix qui marque les arrêts de tramway sur les lignes 1, 2 et 3 a changé. Ce n'est plus Yolande que l'on entend, mais Aurélie et Eric. Un homme et une femme. Alors pour savoir quoi en penser on a pris le tram avec Yolande.

Yolande a accompagné les Nantais pendant 20 ans

Une page se tourne. Cela faisait presque 20 ans qu'on entendait la voix de Yolande dans le tram. Yolande Brun, animatrice à Fip, avait enregistré les noms des arrêts de tram en 1999, et elle avait tenu l'info secrète pendant une décennie. :

C'est impossible de savoir qui est la voix du tram. Je ne l'ai pas dit à ma famille, même mes enfants ne le savaient pas. Comme un joli secret"

Les voix de ses remplaçants Yolande - qui ne prend presque jamais le tram les découvre pour les besoins du reportage :

Je suis très étonnée et très agréablement surprise. Les deux voix c'est très intelligent puisque c'est deux tons différents. Et le haut et la bas c'est ce qui se pratique à Paris et dans d'autres villes de France"

Et pour entendre les nouvelles voix, c'est par ici. Reportage sur la ligne 1 avec Yolande Brun. Copier

Un changement que les usagers notent immédiatement et qui les fait réagir de façon différente.

C'était bien avant, c'était peut-être pas nécessaire de changer" La parité, l'égalité des sexes, c'est parfait"

Cette habituée, Yamina, va même jusqu'à tacler l'ancienne voix, celle de Yolande.

Elle était trop en mode robot. Là on voit que ça a été enregistré, on n'est pas à la SNCF on est à la TAN (Transports en Commun de l'Agglomération Nantaise ndlr)"

Les nouvelles voix donnent aussi la direction du tram. Mais seulement à certains arrêts, comme à la gare.