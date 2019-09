Nantes : remise en service des 12 rames de tramway immobilisées depuis avril

Nantes, France

A Nantes, la Semitan qui exploite les transports en commun de la métropole annonce mercredi après-midi que les 12 rames du constructeur espagnol CAF immobilisées depuis le mois d'avril sont progressivement remises en service cette semaine. Il s'agit du matériel roulant le plus récent sur le réseau, il est en exploitation depuis 2012.

Les premières problèmes observés l'hiver dernier

Suite à plusieurs incidents techniques, la Semitan avait mis à l'arrêt ces rames une première fois entre décembre 2018 et mars 2019, l'entreprise de transport avait dû interrompre de nouveau leur exploitation au mois d'avril après le signalement de problèmes au niveau du freinage.

La Semitan assure que "des systèmes supplémentaires de surveillance des paramètres des rames ont été développés" pour mieux détecter et comprendre les incidents. En accord avec l'Etat et après des tests et des essais qui se sont révélés concluants, ces rames ont donc été remises en service. Elles circulent essentiellement sur la ligne 1.