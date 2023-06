Nantes : TAN, Bicloo et parkings regroupés sous la marque Naolib "pour faciliter la vie des gens"

La présidente de la métropole de Nantes parle de "révolution". Il s'agit plutôt d'une évolution qui va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. À partir de septembre, les marques TAN pour les transports en commun, Bicloo pour les vélos en libre-service ainsi qu'Effia et NGE pour les parkings seront regroupés sous une même identité : "Naolib". Nantes métropole lancera dans un premier temps un site internet, regroupant tous les services auparavant proposés séparément, et un numéro de téléphone unique. Avant de développer une application à l'horizon 2025. "Avant, c'était à l'utilisateur de s'adapter aux opérateurs, maintenant, c'est l'inverse", promet le président de la Semitan, Pascal Bolo.

Un déploiement dans le temps pour tenter de limiter les coûts

Les temps de trajet théoriques, réels, les combinaisons voiture + parking + tramway + vélo ou encore l'achat d'un titre de transport : dès la rentrée, toutes les mobilités seront regroupées pour "faciliter la vie des gens", espère Johanna Rolland. À la manière de ce qui a déjà été fait à Saint-Etienne ou encore à Mulhouse, la métropole mise sur la simplicité pour continuer de convaincre les habitants à abandonner - ou du moins limiter au maximum les déplacements en voiture au profit des transports en commun et des mobilités douces.

Questionnés sur le sujet du coût d'un tel changement, les élus martèlent qu'il est très limité. Quelque 40.000 euros déboursés en direction d'une agence de communication pour concevoir la charte graphique du nouveau visuel. Le reste se fera en interne. "On fait une opération qui ne coûte pas beaucoup plus cher que si on avait fait un toilettage du logo Tan comme il y a en a déjà eu plusieurs, lance Pascal Bolo. Et on ne va pas recruter une escouade de personnes pour tout changer en un jour." La disparition des marques existantes au profit de Naolib va se faire très progressivement, à l'occasion du renouvellement des rames de tramway , des bus ou encore des flottes de véhicules d'entreprises. "On assume totalement le choix de ne pas faire de clinquant et de faire dans la sobriété", poursuit la présidente de la Métropole. Elle a dans le même temps annoncé l'expérimentation d'une voie de covoiturage, dans le sens sortant du boulevard de la Prairie de Mauves . Toujours dans l'objectif de limiter la voiture individuelle.