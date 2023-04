Nantes : Transavia ouvre deux nouvelles lignes aériennes vers la Turquie et l'Algérie

La compagnie aérienne Transavia va lancer, cet été, deux nouvelles lignes aériennes au départ de l'aéroport de Nantes-Atlantique, vers Antalya en Turquie et Constantine en Algérie. Antalya sera desservi le samedi et Constantine, deux fois par semaine, les mercredis et dimanches.

"Un niveau de réservation d'avant Covid"

Transavia France, la filiale low-cost du groupe Air France proposera, cet été, au départ de sa base de Nantes-Atlantique des vols vers 35 destinations dans 11 pays. "Les engagements pour cet été sont bons et nous retrouvons des tendances de réservation d’avant Covid" a déclaré Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France