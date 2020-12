Nantes : transports en commun gratuits les trois week-ends avant Noël

Pour doper l'activité commerciale en centre-ville, les bus et les tramways de Nantes métropole seront gratuits lors des trois prochains week-ends. Des facilités seront mises en place pour ceux qui préfèrent la voiture.

Bus et tramways gratuits à Nantes les trois week-ends avant Noël

Alors que le confinement a pesé lourd sur l'activité économique et commerciale du centre-ville, Nantes métropole annonce ce mardi la gratuité des transports en commun lors des trois week-ends avant Noël. Cela commence donc le samedi 5 et le dimanche 6 décembre, les bus et les tramways de l'agglomération seront gratuits de même que les 4200 places des parkings relais P+R.

Un parking sur le cours Saint-André

Les deux week-ends précédents Noël, les parkings du centre-ville (comme Talensac, Feydeau, Commerce, Médiathèque...) offriront une heure de stationnement gratuite aux automobilistes. Cette mesure concerne aussi les 250 places du nouveau parking souterrain Descartes ouvert début novembre.

Enfin le cours Saint-André sera autorisé au stationnement durant tout le mois de décembre entre 8 heures et 21 heures, sa tarification est celle de la zone rouge.