Nantes : trois nouvelles lignes de tram et un deuxième busway d'ici 2026

Nantes, France

Nantes Métropole agrandit son réseau de transports en commun. Lors d'une conférence de presse, ce vendredi, Johanna Rolland a parlé d'"une étape importante, ambitieuse et écologique". La maire de Nantes, entourée des responsables de la métropole et des maires de communes voisines, a dévoilé les nouvelles lignes de tramway et de busway. L'idée est de donner "la priorité aux transports en commun pour améliorer le quotidien des citoyens et respecter nos ambitions écologiques", affirme l'élue.

Faciliter l'accès à l'Ile de Nantes et au CHU

Pour commencer, le chronobus C5 deviendra un busway d'ici le printemps 2020. L'idée est de fluidifier et de renforcer le trafic sur cette ligne, très empruntée par les usagers nantais. Ce nouvel itinéraire de busway utilisera les mêmes véhicules que la ligne 4, déjà en place.

La circulation dans le sud de l'Ile se fera grâce à un nouveau tramway : le 8. Il partira du nouveau quartier de Pirmil les îles pour rejoindre le nouveau CHU, la place Mangin et le centre commercial Beaulieu, où il fera connexion avec la ligne 4 du busway.

Les lignes 6 et 7 du tramway utiliseront les rails du tram 1

De même, les lignes 6 et 7 auront Pirmil pour terminus. Elles remonteront jusqu'aux Chantiers Navals en passant par les ponts des Trois Continents et Anne de Bretagne, qui devront être élargis. La tram 6 roulera ensuite sur les rails de la ligne 1, vers l'est, jusqu'à Ranzay. Il devrait ensuite rejoindre Babinière, puis l'Ecole centrale. Le but : relier les lignes 1 et 2 de tram. La métropole veut mettre fin au réseau en étoile, qui transite presque toujours par Commerces.

Le tram 7 aura un tronc commun avec la ligne 1, de Chantiers Navals jusqu'au terminus François Mitterrand. Pour mettre en place ces trois nouveaux tramways, il faudra construire cinq kilomètres de chemin de fer. Ces lignes vont faire l'objet d'études d'avant-projet. Elles ne seront pas mises en place avant 2026.

La ligne de busway existante sera prolongée jusqu'à Vertou

"Le busway, ligne 4, va être augmenté de 35 %, donc _c'est 35 % de passagers en plus qui vont franchir la Loire_", explique Johanna Rolland, toujours dans l'optique de faciliter le trafic sur l'Ile Beaulieu.

"C'est un potentiel d'à peu près 100 000 franchissements [de la Loire, NDLR], par jour, supplémentaires."

La ligne 4 sera également prolongée au-delà du périphérique, à l'horizon 2027. Le busway passera par la porte de Vertou et ira jusqu'à la commune. "Vertou voit sa démographie se développer", projette le maire, Rodolphe Amailland. "Sa responsabilité est d'améliorer la desserte en transports en commun." Le centre de Vertou ne sera plus qu'à 25 minutes de celui de Nantes.