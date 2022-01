Nantes : un nouveau parking de 500 places sur l'Ile de Nantes

Johanna Rolland, maire de Nantes annonce la construction d'un nouveau parking de 500 places sous la nouvelle école de design sur l'Ile de Nantes. "Je veux mettre le paquet sur les mobilités dans ce mandat", explique Johanna Rolland, invitée de France Bleu Loire Océan ce lundi matin. "C'est plus d'un milliard que nous allons investir, 700 millions pour les transports en commun, un peu plus de 100 millions pour le vélo, 100 millions pour les stationnements divers et la suite ce sera pour fluidifier le périphérique, je pense au travaux sur la porte de Gesvre", souligne la présidente de Nantes Métropole.