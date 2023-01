Nantes : un peu moins de trams et de bus le samedi

"Il est de notre responsabilité de bien calibrer l'offre pour répondre à la demande, sans tomber dans un excès de fréquence" voilà comment Olivier Le Grontec, le directeur général de la Semitan justifie, sur France Bleu Loire Océan, la nouvelle offre de trams et de bus le samedi. Le réseau de transports en commun nantais va en effet aligner son offre sur celle de la semaine, ce qui signifie pour le samedi, réduire un petit peu la voilure. "Le réseau s'adapte ainsi à la fréquentation constatée" explique le communiqué officiel de l'entreprise.

Dans les faits "nous décalons de trente secondes, voire une minute, certaines rames" explique encore le directeur général de l'entreprise. C'est déjà ce qui avait été décidé depuis la rentrée de septembre pour le plan de service en semaine.

"10% de nos usagers ne sont pas revenus sur le réseau depuis le Covid"

La Semitan explique ne pas encore avoir retrouvé le niveau de fréquentation d'avant Covid. "Nous sommes actuellement sur environ 90% de la fréquentation de l'année 2019, nous avons donc encore 10% des voyageurs qui ne sont pas revenus sur notre réseau."

Un réseau amené d'ailleurs à se développer dans les prochaines années, aussi bien en terme d'allongement des lignes qu'en terme de renouvellement du matériel. Par exemple, l'année 2023 verra arriver sur les rails de manière progressive les nouvelles rames de tramway amenées à remplacer toutes les rames historiques présentes sur le réseau depuis sa création en 1985.

"On en a 47 à remplacer, on commence cette année, et d'ici quatre ans on aura replacer toutes ces vieilles rames Alstom" précise Olivier le Grontec.