Nantes : vers une augmentation du prix des tickets de bus et de tram

Le ticket et l'abonnement de tram et de bus devrait vous coûter plus cher dans quelques mois, dans l'agglomération nantaise. Le conseil métropolitain de Nantes Métropole vote ce vendredi matin la hausse des tarifs de la Semitan. Elle devrait entrer en vigueur au 1er juillet.

Une hausse de 10 centimes le ticket, qui passe à 1,80 euros. Le carnet de dix, lui, prend 1 euro, de 16 à 17 euros. Ceux qui auraient la mauvaise idée d'acheter un ticket dans le bus verront le prix augmenter de 50 centimes : de 2 euros à 2,5 euros. Et la hausse n'épargne pas les abonnements : 25 euros de plus à l'année (de 500 à 525 euros) et 3 euros supplémentaires chaque mois pour l'abonnement mensuel (de 57 à 60 euros).

Hausse de l'inflation, baisse de la fréquentation

La hausse des tarifs de la TAN est due en grande partie à l'inflation, explique la Métropole. "C'est notamment les questions énergétiques, ça représente une augmentation des coûts de près de 20 millions d'euros", souligne le premier vice-président de Nantes métropole, Fabrice Roussel. Ce dernier ajoute que la hausse des prix n'est pas aussi élevée que l'inflation subie. Par ailleurs, elle ne rattrape pas la baisse de 20% des abonnements en 2021. Sans quoi, l'abonnement annuel aurait augmenté de 150 euros au total.

Autre raison à la revalorisation des tarifs des transports en commun, la baisse de la fréquentation à la Semitan, qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant Covid et entraîne par conséquent une diminution des recettes.

Près de 40.000 km supplémentaires desservis

Par ailleurs, compte tenu de leur fréquentation, les fréquences et les dessertes de certaines ligne de bus seront renforcées. Cette année, près de 40.000 km supplémentaires seront desservis sur la métropole Nantaise. "Il y a notamment une grande partie de l'offre supplémentaire, une refonte de la desserte sur la ville de Carquefou dès la rentrée", précise Fabrice Roussel.