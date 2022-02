Nationale 149 : "on comptabilise les morts mais rien ne bouge" dénonce le maire de Chiché dans les Deux-Sèvres

La dangerosité de la nationale 149 à nouveau posée après l'accident mortel survenu ce mardi 15 février à Chiché, au niveau de l'intersection avec la route Boismé/Faye-l'Abbesse. Un homme de 90 ans a été tué dans une collision entre sa voiture et un poids lourd. La 149, route qui relie Bressuire à Poitiers est très accidentogène. Rien qu'à Chiché il y avait déjà eu ces derniers mois un accident mortel et deux accidents graves. Le Département des Deux-Sèvres travaille à récupérer la gestion de cet axe pour le sécuriser. Mais pour l'instant c'est toujours l'Etat qui s'en occupe.

On ne parle pas d'aménagements avant 2035

"Tous les élus pratiquement à l'unanimité entre Bressuire et Poitiers demandent le doublement avec des aménagements sécurisés malheureusement depuis 60 ans cet axe n'a jamais été pris en compte", déplore le maire de Chiché François Mary. "Malheureusement aussi toutes les études qui ont été faites ont dépassé le délai et ont été mises à zéro. Aujourd'hui il y a à nouveau une réflexion mais on ne parle pas d'aménagements avant 2035", poursuit l'élu qui fait également partie de l'association de la nationale 149.

François Mary estime que la route n'est plus adaptée au trafic. 12.000 véhicules dont 2000 camions passent chaque jour à Chiché. "On comptabilise les morts mais rien ne bouge", lance-t-il. "Depuis que je suis 1er adjoint et depuis que je suis maire j'ai été à plus de 10 personnes tuées simplement sur la commune de Chiché. L'Etat nous abandonne mais nous sommes déterminés à continuer à nous battre pour que cet axe soit aménagé comme il se doit".

La préfecture assure que le dossier de la RN 149 sera sur la table de la nouvelle préfète, Emmanuelle Dubée qui doit arriver le 7 mars dans les Deux-Sèvres.